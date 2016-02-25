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مدرسة دمليج الابتدائية للبنين بالمنوفية تكرم الطلاب الأوائل تشجيعا لهم

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مدرسة دمليج الابتدائية للبنين بالمنوفية تكرم الطلاب الأوائل تشجيعا لهم مدرسة دمليج الابتدائية للبنين بالمنوفية تكرم الطلاب الأوائل تشجيعا لهم
كرمت اليوم إدارة مدرسة دمليج للبنين الابتدائية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية أوائل المدرسة من الطلاب فى جميع المرحلة الابتدائية، ابتداءً من الصف الأول وحتى الصف السادس بالمدرسة، حيث قام رضا سلامة مدير المدرسة بتكريم الطلاب الأوائل عن طريق إعطائهم جوائز عينية ومادية على نفقة المدرسين كنوع من أنواع التشجيع للطلاب.

ومن جانبه أكد رضا سلامة مدير مدرسة دمليج الابتدائية للبنين، أن يتم توزيع الجوائز على الطلاب تشجيعا لهم فى الاستمرار فى التقدم فى العملية التعليمية.

وطالب الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، جميع المدارس أن تقتدى بتلك المدرسة فى تكريم الطلاب الأوائل حتى نستطيع بالنهوض بالعملية التعليمية.

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مصر 365