بالصور.. افتتاح معرض المعدية الرابع للكتاب بنقابة الأطباء فى السويس

افتتح معرض المعدية الرابع للكتاب اليوم الخميس بنقابة أطباء السويس، وبدأت فعاليات المعرض باستقبال الجمهور وأعضاء وزوار المعدية وجولة لتفقد الكتب المعروضة بالمعرض، وكان الإقبال على المعرض فى تزايد فى اليوم الاول.

وأشار مصطفى سعيد منسق معرض المعدية إلى أن معرض المعدية هذا العام سيكون مختلف عن كل معرض لعرض مجموعه رائعة من الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والإنجليزية، مشيراً إلى أن المعرض سيشهد بعض الفاعليات الفنية والثقافية بالإضافة إلى حفل توقيع للكاتب محمد هشام رجب.

وأضاف سعيد أن منظمى المعرض قرروا تنظيم يوم لروح الفنان الراحل عاطف سالم، الذى كان له دور فى دعم أعضاء المعدية معنوياً، وكان الأب الروحى لمثقفى وفنانى السويس وتنظيم يوم لروح نقيب أطباء السويس الراحل الدكتور مجدى البحيرى، ويوم أخر للتبرع بالدم.



>