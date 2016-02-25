أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الهجرة الكندى يقترح على البرلمان إلغاء قانون سحب الجنسية عن الإرهابيين

Google+ Print
وزير الهجرة الكندى يقترح على البرلمان إلغاء قانون سحب الجنسية عن الإرهابيين وزير الهجرة الكندى يقترح على البرلمان إلغاء قانون سحب الجنسية عن الإرهابيين

كندا

قدم وزير الهجرة الكندى جون ماككلوم اليوم اقتراحا بقانون الى البرلمان يدعو إلى إلغاء قانون صدر فى العام الماضى ينص على سحب الجنسية من المواطنين من ذوى الجنسية المزودجة فى حالة ادانتهم بارتكاب جرائم ارهابية .
> وذكرت  ايه بى سي نيوز الأمريكية ان التوقعات تشير إلى أن هذا الاقتراح سوف يحظى بموافقة البرلمان نظرا لان الليبرالية الجديدة فى كندا تحظى بأغلبية مقاعده.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون – الذى بدأ سريانه فى العام الماضى خلال حكم الحكومة الكندية السابقة ذات الاتجاه المحافظ – ينص على سحب الجنسية عن أى مواطن يحمل جنسية دولة أخرى ويثبت إدانته بارتكاب جرائم إرهاب أو خيانة أو تجسس لصالح دولة أجنبية .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور