وزير الهجرة الكندى يقترح على البرلمان إلغاء قانون سحب الجنسية عن الإرهابيين

قدم وزير الهجرة الكندى جون ماككلوم اليوم اقتراحا بقانون الى البرلمان يدعو إلى إلغاء قانون صدر فى العام الماضى ينص على سحب الجنسية من المواطنين من ذوى الجنسية المزودجة فى حالة ادانتهم بارتكاب جرائم ارهابية .

> وذكرت شبكة ايه بى سي نيوز الإخبارية الأمريكية ان التوقعات تشير إلى أن هذا الاقتراح سوف يحظى بموافقة البرلمان نظرا لان الحكومة الليبرالية الجديدة فى كندا تحظى بأغلبية مقاعده.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون – الذى بدأ سريانه فى العام الماضى خلال حكم الحكومة الكندية السابقة ذات الاتجاه المحافظ – ينص على سحب الجنسية عن أى مواطن يحمل جنسية دولة أخرى ويثبت إدانته بارتكاب جرائم إرهاب أو خيانة أو تجسس لصالح دولة أجنبية .

أ ش أ