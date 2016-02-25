النيابة تغرم قائدي 9سيارات لـ«أوبر وكريم» وتتهمهم بالتحايل على القانون

قررت نيابة مرور البساتين تغريم قائدي 9 سيارات تعمل لحساب شركتي “كريم” و”أوبر” مبلغ مالي من 500 جنيه إلى 700 جنيه، لكل منهم وإخلاء سبيلهم من قسم الشرطة والإفراج عن السيارات من المرور ما لم يكن لدى المرور مانع.

وكانت إدارة مرور البساتين وضعت كمين بواسطة ضباطها للإيقاع بالشركة، حيث قام الضباط مساء أمس بتنزيل تطبيق “كريم وأوبر” وطلبوا سيارات لإيصالهم إلى أماكن محددة، وعند وصولها بجوار وحدة مرور البساتين يتم القبض على قائدها والتحفظ على السيارة.

وتم عرض قائدي السيارات اليوم على نيابة مرور البساتين، والتي أصدرت قرارها المتقدم، ولا تزال السيارات محتجزة لدى القسم، وتم حجز قائدي السيارات حتى عرضهم على المباحث حتى الأن.

> وحضر المحامي عمرو حجازي، التحقيق اليوم مع بعض السائقين المضبوطين، ودفع أمام نيابة المرور بشرعية عملهم استنادًا إلى أنهم يعملون مع مكاتب إيجار سيارات.

وقدم المحامي عقود التعاقد على الإيجار وأمر تشغيل السيارات والسجل التجاري والبطاقة الضريبية للمكاتب، وأبلغ النيابة بأنه يحق للمكاتب وفق الترخيص الممنوح لهم تاجير سياراتهم كما يحلو لهم سواء من خلال الهاتف أو من خلال الإنترنت أو من خلال برنامج الهاتف الذكى، إلا أن النيابة أصدرت قرارها بحجة أنهم متحايلون على القانون.