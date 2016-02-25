محمد شوقي لـ في الجول: ما يحدث من غالي لن يتكرر في الأهلي بوجود مارتن يول

يرى محمد شوقي لاعب الأهلي السابق أن "وجود اسم حسام غالي في الأزمات داخل النادي لن يتكرر في وجود مارتن يول".

الأهلي أعلن رسميا التعاقد مع الإنجليزي مارتن يول خلفا لعبد العزيز عبد الشافي الذي تولى المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل جوزيه بيسيرو. (طالع أيضا - حكاية مدرب الأهلي الجديد).

وتحدث محمد شوقي لـFilGoal.com عما يحدث من حسام غالي قائلا: "أرى أن غالي يتصرف بشكل طبيعي كقائد للأهلي".

وأوضح "غالي يحاول السيطرة على زمام الأمور ليس أكثر وليس مجرد افتعال أزمات. وعندما يجد من يفعل ذلك الدور لن يتدخل. وهنا لن يتدخل بوجود مارتن يول الذي سيقوم بهذا الدور".

مارتن يول

وعن تعيين مارتن يول مدربا للفريق، قال شوقي: "الأهلي يحتاج إلى شخصية قوية أكثر من فنية".

وأضاف "الدوري المصري ليس قويا من أجل جلب مديرا فنيا قويا في المقام الأول. كل ما تحتاجه مدرب ذو شخصية قوية".

وأكمل حديثه قائلا: "نرى العديد من المدربين الكبار لا ينجحون. وهذا يثبت أن الفنيات ليست كل شيء".

يول Vs غالي

هل يؤثر ما نُشب بين مارتن يول وحسام غالي في توتنام على الأهلي؟ أجاب شوقي لـFilGoal.com بشكل قاطع قائلا: "لا إطلاقا".

وتابع "من قبل الجميع تحدث على علاقتي بمانويل جوزيه وما نُشب بيننا وعلى الرغم من ذلك شاركت كثيرا مع جوزيه. الأهم عند المدرب الأجنبي هو المصلحة العامة".

وأتم "يول هو المدرب المناسب للأهلي في الوقت الحالي، فهو صاحب شخصية قوية وخبرة كبيرة".

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