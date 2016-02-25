عظيمة يشرح لـ في الجول: لماذا اسلوب يول مناسب جدا للأهلي.. ' يذكرني بتجربة جوزيه '

اسلوب مارتن يول المدير الفني الهولندي مناسب جدا للأهلي لأنه مدرب كل أفكاره وحيله وفلسفته في كرة القدم هجومية. هكذا يؤمن محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب الذي سيبدأ العمل قريبا تحت لواء الهولندي.

وتحدث عظيمة مع FilGoal.com بعد الإعلان عن الجهاز المساعد ليول، والذي يضم أسامة عرابي كمدرب عام وعظيمة كمساعد.

عظيمة لديه تجربة طويلة في الملاعب الألمانية وكان محاضرا في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ويعقب "هناك تقارب في الثقافات بين ألمانيا وهولندا. لهذا أنا أعرف الكثير عن فلسفة الكرة الهولندية".

وقال عظيمة: "اسلوب يول مناسب جدا للأهلي. لأن كل أفكاره وخططة هجومية. إنها فلسفة ثابتة لدى الرجل الهولندي".

ثم استطرد "فلسفة الكرة الهولندية التي نطلق عليها في مصر الكرة الشاملة تجتاح العالم. والفضل في نجاح برشلونة مثلا يعود لأفكار ومدرسة هولندي عظيم هو يوان كرويف".

لا مخاطرة

وأفصح "لهذا أتطلع للعمل مع الرجل، وأرى أن الأهلي سيحقق أكبر استفادة ممكنة من تلك التجربة لأنه من الأسماء الكبيرة جدا في عالم الكرة الهولندية والإنجليزية".

وشدد "مع اسم كبير مثل يول، لا توجد اختبارات أو احتمالات. سيتم انتفاء المخاطرة معه".

وأكمل "شخصية الرجل كذلك تناسب الأهلي جدا لأنها قوية، ودوما ما يكون حريصا على فرض الانتظام داخل الأندية التي يقودها".

يول تولى تدريب توتنام هوتسبر وهامبورج وأياكس أمستردام في رحلة طويلة له قبل أن يخوض تجربته الأولى داخل إفريقيا من خلال الأهلي.

فهل الأهلي خاطر بالتعاقد مع مدرب لا يعرف إفريقيا والوطن العربي جيدا؟

تجربة جوزيه

يجيب "مانويل جوزيه حين جاء إلى مصر لم يكن عمل في إفريقيا من قبل أو الوطن العربي. رغم ذلك نجح".

وشدد "يول اسم كبير. خبراته تؤهله للعمل في كل الأماكن والتكيف معها جيدا".