مدرب الأهلي لـ في الجول: يول يعرف كيف يعالج قلق اللاعبين من تغيير المدربين

يمتلك مارتن يول المدير الفني الهولندي الخبرة اللازمة لعلاج قلق اللاعبين داخل الأهلي من التغيير الكثير في الأجهزة الفنية للفريق.

وقال عبد العظيم "عظيمة" المدرب في الجهاز الفني للأهلي: "قلق اللاعبين من تغيير الأجهزة أمر طبيعي للغاية لأن كل مدير فني له فلسفته وطريقته في العمل، واللاعب يكون منتظرا مترقبا لما سيتغير".

وتابع "لكني واثق أن الأمر ليس أزمة من الأساس".

محمد يوسف رحل في 2014، بعده تولى المسؤولية فتحي مبروك. ثم جاء خوان كارلوس جاريدو، ومن بعده مبروك مجددا.

ثم رحل فتحي مبروك وجاء عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ليتبعه جوزيه بيسيرو ثم يعود زيزو من جديد لقيادة الفريق.

والآن يرحل زيزو ويأتي الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق لتوتنام هوتسبر وأياكس أمستردام.

وعقب عظيمة "يول يمكن من التجارب والخبرات التي تجعله يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين ومشاعرهم من تغيير المدربين".

وتابع "وجود الرجل يطمئن الجميع لأن شخصيته القوية والنجوم الذين تعامل معهم طويلا وأشياء اخرى، كلها كفيلة بأن نعرف قدرته على النجاح مع الأهلي".