عظيمة لـ في الجول: لهذا رفض غالي شارة القيادة أمام المصري.. ويول يثق فيه

أجاب محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب المساعد للأهلي عن سبب رفض حسام غالي قائد وسط الفريق ارتداء الشارة القيادة فور دخوله بديلا أمام المصري البورسعيدي في اللقاء الذي انتهى 2-2.

ودخل غالي بديلا لصالح جمعة في الدقيقة 58 وقتما كانت النتيجة 2-1 للمصري، فهرع حسام عاشور لتسليمه شارة القيادة لكن صاحب القميص 14 رفض استلامها وأعادها إلى ذراع عاشور.

وأوضح عظيمة السبب لـFilGoal.com قائلا: "غالي لاعب كبير ونعتمد عليه، لكن أمر شارة القيادة هذه حقيقة رفضه استلامها، الفريق في الملعب كان معقد جدا".

وأضاف "كنا متأخرين بهدفين لهدف وغالي دخل، وكان يريد أن يظهر أن شارة القيادة لا تهمه الأهم هو القتال من أجل تحقيق الفوز".

وتابع "أنا لا أبحث عن شارة القيادة أنا أبحث عن الفوز.. هذا كان لسان حسام غالي ونتفهم ذلك".

وأكد عظيمة على أن غالي أحد الركائز الأساسية في الأهلي مشيرا "غالي ليس عبء كل هذا كلام فارغ".

وحول القلق من علاقة حسام غالي مع مارتن يول نتيجة إلقائه بقميص توتنام عندما كان محترفا في صفوف السبيرز.

أوضح عظيمة "لا يوجد قلق من علاقة الثنائي، وانظروا إلى المكالمات بينهما.. فإن كان يشعر مارتن يول بأي غضاضة أو تربص بحسام غالي هل كان سيتحدث معه؟"

وأتم "هذا يوضح مقدار الثقة بينهما".