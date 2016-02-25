من بابين للحارة إلى باب واحد ...الملا وقبنض يتفاوضان و mbc ثالثهما

فاجىء أيهم قبنض المدير التنفيذي لشركة قبنض والابن الأكبر للمنتج محمد قبنض الجمهور بنشر صورة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تجمع والده بالمخرج بسام الملا رغم أنّ بينهما خلافات قضائية حول إنتاج الجزئين الثامن والتاسع من مسلسل "باب الحارة " .

الصورة التي توحي براحة الطرفين للقاء الأول بينهما بعد الخلاف توحي باتفاق قريب يجري التحضير له، سيكون على طاولة التنفيذ خلال يومين إلى ثلاثة أيام كما اكدت مصادر مقربة من الطرفين لـ " سيدتي نت " .

والاتفاق الذي تنفرد " سيدتي نت " بنشر بعض تفاصيله ينص على عودة إنتاج الجزئين الجديدين من مسلسل " باب الحارة " للمخرج و المنتج بسام الملا ومن المحتمل أن يدخل قبنض كشريك في الإنتاج، بينما الاحتمال الآخر أن تقوم mbc بشراكة مع شركة قبنض لشراء اعمال درامية منتجة في شركته أو أن يتشاركا في إنتاج أعمال أخرى ليصار إلى عرضها في رمضان وبعده على قناتيها الرئيسية و دراما .

بالطبع الاتفاق النهائي لم ينجز بعد لكن لا خلافات توحي بفشله بل أن كل الأمور تسير على ما يرام، ولعل توقف شركة قبنض عن الانطلاق بتصوير نسخته من العمل والذي كان مقرراً اليوم الخميس أكبر دليل على ذلك .