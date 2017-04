إثارة وإغراء ريهانا وجاستن بيبر في Brit Awards

لمّ حفل Brit Awards شمل ريهانا Rihanna وحبيبها السابق دراك Drake بعرض بذيء كما وصفه البعض، حيث غنيا من ألبوم النجمة الجديد Anti الذي استحوذت أغنياته قائمة بيلبورد، وهما مرتديان اللون الأبيض، مثبتان مدى الكيمياء التي يملكانها معاً على المسرح.. المغنيان كانا قد تواعدا على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث انتهت علاقتهما نهاية عنيفة، تماماً كما انتهت علاقة المغنية بصديقها السابق كريس براون.

تضمّن حفل Brit Awards العام الماضي حادثة تعثّر مادونا Madonna بسبب الكاب الذي كانت ترتديه وهي تؤدي أغنياتها على المسرح، فطغى الحادث على عنوان الحفل. أما هذا العام، فإن عنوان الحفل المذكور هو الإثارة، خصوصاً بالنسبة الى أداء وحركات رقصات ريهانا Rihanna الإباحيين والمُغريين اللتين افتعلتهما مع المغني دراك Drake ، ما سرق الأنظار عن معنى الحفل ونجومه الباقين.

تُعدّ هذه هي المرة الرابعة التي تقوم بها ريهانا Rihanna بالغناء في الحفل البريطاني، إذ غنت في العامين 2008 و 2011 .

أما فقرة المغني جاستن بيبر Justin Bieber، البالغ من العمر 21 عاماً، والذي حاز جائزة Best International Male Solo Artist في الحفل، فقد استخدم فيها العروض النارية التي تثير الأنظار مع فرقة من الراقصين شبه عراة، أثناء أداء فقرته الغنائية، ما أشعل، ليس فقط ذهول الحاضرين، بل آلاف التغريدات والتعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي حول أدائه الذي طال انتظاره.

غنى جاستن Justin أغنية Love Your Self وSorry، بينما عزف جيمس باي James Bay له على الغيتار .

