السجادة الحمراء... آخر تحضيرات الأوسكار

فُرشت مساء البارحة الأربعاء السجادة الحمراء الأكثر شهرة في العالم خارج مسرح دولبي في لوس انجلوس والخاصة بحفل الأوسكار، في مستهل العدّ التنازلي للحدث السنوي العالمي في دورته الـ 88 الذي سيجري نهاية هذا الأسبوع، وسط تواجد عدد من الصحفيين والمصوّرين، الذين التقطوا لحظة بلحظة طريقة تثبيت السجادة ليمشي عليها كبار نجوم العالم.

تعاون طاقم من العمال على فرد السجادة الذي يبلغ طولها 500 قدم، لتكون مدخلاً للنجوم مساء الأحد المقبل. ويعتبر هذا الحدث من أهم الأحداث التحضيرية والختامية لحفل الأوسكار .

في الوقت نفسه، بدأ عدد من النجوم بالوصول الى لوس انجلوس استعداداً لحفل توزيع الجوائز، بما في ذلك بري لارسون Brie Larson، كيت هدسون Kate Hudson، سيلفستر ستالون Sylvester Stallone ومات ديمون Matt Damon.

النجوم يجتمعون في غداء الأوسكار و Sylvester Stalloone متردّد