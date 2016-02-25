لماذا وضع كيفانش تاتليتوغ "فيتو" على هذه الممثلة؟

فور إنهائه شهر عسله مع عروسه باشاك ديزير في باريس سيبدأ الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند الإستعداد لتحضيرات و"بروفات" مسلسله الدرامي الجديد المفترض عرضه في الموسم القادم في صيف أو نهاية عام 2016 الحالي.

ورشحت الممثلة إيلتشين سانغو لبطولته معه، وأبدى سابقاً إعجابه بها بعد إبدائه رغبته أيضاً بالتمثيل مع ساريناي ساريكايا . كما عبّرت هي بلقاء تلفزيوني مع قناة mbc4 ببرنامج (إكسترا تركي) عن إعجابها به كممثل وكإنسان متواضع ،لكن المفاجأة الكبرى كانت في أن كيفانش تاتليتوغ تراجع عن رغبته السابقة بالعمل مع إيلتشين سانغو الشهيرة بديفني وصارح الجهة الإنتاجية بأنه لا يريد التمثيل معها .



كيفانش تاتليتوغ يبحث عن وجه جديد لتشاركه بطولة مسلسله

والآن يريد كيفانش تاتليتوغ البحث عن وجه جديد وممثلة غير معروفة وليست من نجمات الصف الأول لتشاركه بطولة مسلسله الجديد. وربما سر تغيير كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند رأيه بالعمل مع ساريناي ساريكايا وإيلتشين سانغو، خوفه من أن يطغى نجاحهما وحضورهما سلباً على مسلسله في حال لم يحقق مسلسله الجديد النجاح كسابقه (ليث ونورا) وأن يحمّله الجمهور المسؤولية لأن هاتين النجمتين تصدرتا الرايتنغ في أولى بطولاتهما الدرامية، ساريناي ساريكايا في (مد وجزر) مع شاتاي أولوسوي حيث كانت الممثلة الثانية في أعمالها السابقة، وإيلتشين سانجو أيضاً التي تصدرت الرايتنغ في مسلسلها (حب للإيجار) مع باريش أردوتش في أول بطولاتهما، وشاركت كيفانش مسلسله السابق (ليث ونورا- سيد كورت وشورا) بدور ثانوي بعد دور البطولة الأول لنجمته فرح زينب عبدالله.

وأيضاً خشية أن يحمله الجمهور التركي والنقاد الأتراك مسؤولية فشل مسلسله الجديد كما حملوه وحده مسؤولية فشل مسلسله السابق (ليث ونورا) ولم يحملوا مسؤولية الفشل شريكته في أولى بطولانها الدرامية معه فرح زينب عبدالله. فقرر هذه المرة أن لا يدخل هذه المجازفة، ويبحث عن وجه جديد خاصةً وأن مسلسله الدرامي الأول (نور) الذي صنف في الصحافة التركية ضمن أفضل مائة مسلسل تركي، قامت ببطولته معه الممثلة سونغول أودين التي اشتركا معاً بأنه عملهما الدرامي الأول وصعدا به معاً للصف الأول.

كما حقق مسلسله قبل الأخير (عودة مهند) نجاحاً جماهيرياً كبيراً،وتصدر الرايتنغ في تركيا والعالم العربي مع أن بطلته التي اختارها بنفسه أويكو كاراييل ليست نجمة صف أول بل ممثلة صاعدة قدمت قبل هذا المسلسل أدواراً صغيرة. وقبلت أن تكون ضيفة شرف في مسلسل (العشق الأسود) مع بطلته الأولى توبا بويوكستون.

وربما هو يظن أنه بذلك يستطيع ضمان النجاح بمسلسله والحفاظ على نجوميته بعد ظهور نجوم شباب جدد تصدروا الرايتنغ في عام 2015 وباتوا منافسين أقوياء له ولغيره وبالأخص: كريم بورسين الشهير بكرم بطل (ماوراء الشمس) وباريش أردوتش الشهير بحيان في (أثير الحب) وبعمر في (حب للإيجار) المطلوبان الآن درامياً وإعلامياً أكثر منه.

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