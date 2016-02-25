باسكال مشعلاني: راجعة لأبقى معكم

تستعد الفنانة باسكال مشعلاني لطرح فيديو كليب بعنوان "راجعة لإبقى معك" خلال الفترة المقبلة من إنتاج شركة "روتانا".

الاغنية من كلمات منير بو عساف والحان زوج باسكال الملحن وديع أبو شديد، ولقد إنتهت باسكال من تصوير الكليب، قبل عدة أسابيع تحت إدارة حسن غدار.

يذكر أن باسكال مشعلاني، تطل فنياً في فترات متباعدة، ولكنها قررت العودة بقوة، وهي إنتهت من تسجيل كافة أغاني ألبومها الجديد، ومن المقرر أن تطرحه شركة روتانا في شهر مايو\أيار المقبل.

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