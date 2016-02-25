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إحالة ضابط شرطة للمحاكمة لاتهامه بقتل سائق لسيره عكس الاتجاه بالمطرية

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إحالة ضابط شرطة للمحاكمة لاتهامه بقتل سائق لسيره عكس الاتجاه بالمطرية إحالة ضابط شرطة للمحاكمة لاتهامه بقتل سائق لسيره عكس الاتجاه بالمطرية
قرر المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إحالة وجيه أحمد إسماعيل، ضابط شرطة، للمحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بقتل سائق توك توك بسب سيره عكس الاتجاه بميدان المطرية .

وكشفت التحقيقات، أن المتهم وجيه أحمد إسماعيل، ضابط مرور، اعترف أمام النيابة بقتل السائق "محمد كرم" البالغ من العمر 18 سنة "عن طريق الخطأ، وبدون تعمد أثناء محاولته الدفاع عن نفسه بعد التعدى عليه من زملاء المجنى عليه، عندما حاول منع السائق بعدم السير عكس الاتجاه"، مضيفًا أنه "اضطر للدفاع عن نفسه بإخراج سلاحه، وأطلق رصاصة فى الهواء لفض التجمع من حوله، لكنها أصابت المجنى عليه".

فى المقابل أكدت والدة المجنى عليه فى تحقيقات النيابة أن الضابط "تعمد قتل نجلها عمدًا، دون أى مقاومة منه"، موضحة أن بداية الأحداث كانت أثناء سير نجلها بالتوك توك الخاص به، وبعدها قام الضابط بأمره بالعدول عن السير عكس الاتجاه.

وأضافت أن نجلها تجنب الرد على الضابط ونفذ تعليماته، إلا أنه أثناء قيامه بالدوران تعطل التوك توك، ما أدى إلى ذهاب الضابط إليه واصطحابه إلى ميدان المطرية، وفور وصوله عند بداية الميدان أطلق عليه النيران من الخلف، ما أدى لوفاته دون أى مقاومة من ابنها .

وكشفت التحقيقات، أن المتهم وجيه أحمد إسماعيل، ضابط مرور، اعترف أمام النيابة بقتل السائق "محمد كرم" البالغ من العمر 18 سنة "عن طريق الخطأ، وبدون تعمد أثناء محاولته الدفاع عن نفسه بعد التعدى عليه من زملاء المجنى عليه، عندما حاول منع السائق بعدم السير عكس الاتجاه"، مضيفًا أنه "اضطر للدفاع عن نفسه بإخراج سلاحه، وأطلق رصاصة فى الهواء لفض التجمع من حوله، لكنها أصابت المجنى عليه".

فى المقابل أكدت والدة المجنى عليه فى تحقيقات النيابة أن الضابط "تعمد قتل نجلها عمدًا، دون أى مقاومة منه"، موضحة أن بداية الأحداث كانت أثناء سير نجلها بالتوك توك الخاص به، وبعدها قام الضابط بأمره بالعدول عن السير عكس الاتجاه.

وأضافت أن نجلها تجنب الرد على الضابط ونفذ تعليماته، إلا أنه أثناء قيامه بالدوران تعطل التوك توك، ما أدى إلى ذهاب الضابط إليه واصطحابه إلى ميدان المطرية، وفور وصوله عند بداية الميدان أطلق عليه النيران من الخلف، ما أدى لوفاته دون أى مقاومة من ابنها .


>- النيابة تنتقل لمناظرة جثة سائق قتل فى مشاجرة مع ضابط بالمطرية
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