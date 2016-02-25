بالفيديو.. عبدالفتاح عبدالمنعم يفجر مفاجأة: "عكاشة" يسافر إسرائيل قريبًا

فجر الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قيام المدعو توفيق عكاشة بزيارة إسرائيل بصحبة وفد برلمانى ممن يتفق معه خلال الفترة المقبلة، بعدما التقى سفيرهم بالقاهرة، وتابع: "المدعو توفيق عكاشة من سليل عملاء إسرائيل وباع كل شىء ليس من أجل الشهرة ولكن سيراً على نهج خاله.. وخلال أسبوعين سيعلن المدعو أنه سيسافر لإسرائيل".

ودعا "عبد المنعم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الملف" الذى يقدمه الإعلامى عزمى مجاهد، لمقاطعة قناة الفراعين وبرنامج العميل الإسرائيلى "عكاشة"، لأنه أصبح عدوًا لمصر وشعبها، لافتاً إلى أن أهلى قرية نبروة أكدوا أنهم سيستقبلونه بالأحذية وحرق العلم الإسرائيلى، متابعًا: "شباب قرية المدعو تواصل معنا فى اليوم السابع مبدين أسفهم مما وقع من هذا الشخص، مؤكدين أنهم سيستقبلونه بالجزم حال دخوله القرية لخروجه عن المألوف الشعبى الرامى للمقاطعة مع العدو الصهيونى".

واستكمل رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، قائلاً: للأسف أنه رغم كل ذلك لن يستطيع مجلس الشعب أن يفعل معه شيئًا ولا النائب العام المصرى.. ولكن المحاكمة الحقيقة تتمثل فى الشعب المصرى.. هذا المدعو يجب أن يضرب بالجزم من قِبَل أبناء دائرته قبل أبناء الشعب المصرى كافة".

وشدد "عبد المنعم"، على أن هذا المدعو قام بارتكاب جريمة ولم يتوقف عند هذا الحد بل وتفاخر بها، وتابع: "هو من قام بتوزيع صور لقائه مع سفير إسرائيل على جميع وسائل الإعلام المصرية، وهذا فجر، وهذا لأن جده عبد الحميد باشا خلف له الخائن اسمه فاروق، والذى مثل دوره إبراهيم خان فى فيلم الصعود للهاوية، والذى لهث وراء عاشقته وباع الوطن اللى هو خال توفيق عكاشة.. فهو طالع لخاله".

ولفت إلى أن إعلام الاحتلال الإسرائيلى يتداول القضية على أساس أنها تطبيع شعبى، مشيراً إلى أنه تم فضح أمر "عكاشة"، مؤكدًا: "لو نزل قريته هيضرب بالجزمة".

-كمال أحمد: توفيق عكاشة حر فى تصرفاته ولم يتجاوز القانون واللائحة

>

- خالد يوسف يطالب بموقف حازم من توفيق عكاشة بعد لقاءه السفير الإسرائيلى

>

- مصطفى بكرى عن توفيق عكاشة: "ألحق العار بالبرلمان وبالوطن"

>

- مصطفى بكرى: إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان واجب على كل وطنى شريف

>

- ننفرد بنشر أول صور للقاء توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلى فى منزله بالقاهرة

>

- السفير الإسرائيلى فى القاهرة: التقيت بعكاشة فى منزله

>