بالصور.. بدء فعاليات المؤتمر الأكاديمى السياحى الأول فى الغردقة

أقام منظمو المؤتمر الأكاديمى السياحى، بالبحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، لقاء تعارف للمشاركين فى المؤتمر، الذى من المقرر إقامة فعالياته وورش العمل به غدًا بمجمع إعلام البحر الأحمر، حيث حضر عدد من الإعلاميين ووسائل إعلام مختلفة وكذلك الأكاديميين وخبراء السياحة وممثلى المجتمع المدنى فى إحدى قاعات فنادق الغردقة.

بدأ حفل الاستقبال بكلمة ترحيب من ماجد القاضى الخبير السياحى ومنظم المؤتمر، والإشادة بالجهود المبذولة من كل المشاركين فى الإعداد للحدث.

كما تحدثت نيرمين أبو سريع مدير المجمع الإعلامى حول الإنجازات السابق تنفيذها، بالتعاون بين مجمع إعلام الغردقة والمجمع السياحى والمأمول فى المستقبل.

ومن جانبه صرح ماجد القاضى مؤسس المجمع السياحى بالبحر الأحمر، ومنظم المؤتمر الأكاديمى السياحى، بأنه من المقرر أن تبدأ صباح غدٍ الجمعة ورش عمل وفعاليات المؤتمر بمجمع إعلام الغردقة.

وأوضح القاضى، خلال استقباله المشاركين فى المؤتمر السياحى الأكاديمى الأول بمدينة الغردقة، من أساتذة كليات السياحة والفنادق أن المؤتمر يقام تحت رعاية وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى ومحافظة البحر الأحمر.

واستطرد القاضى، أن مؤسسة المجمع السياحى بالغردقة، وهى المؤسسة المعنية بالنشاط السياحى بالمدينة، ويتكون أعضاؤها من العاملين بالقطاع السياحى باختلاف الأعمار والتخصصات والاتجاهات هى المنظمة للمؤتمر، بالاشتراك مع شركة مراسم لتنظيم المؤتمرات.

وتقام فعاليات المؤتمر اليوم وغدًا الجمعة بمجمع إعلام الغردقة، لدراسة إمكانية الدمج بين الواقع العملى والتطبيقى، والجانب النظرى والبحثى داخل القطاعات السياحية، إلى جانب مناقشة سبل تنشيط السياحة ودراسة إمكانية حل الأزمة التى يشهدها قطاع السياحة فى الوقت الراهن.

ويشهد المؤتمر جلسة أكاديمية خالصة من صفوة العلماء والأساتذة المختصين والمهتمين بالقطاع السياحى داخل مصر، وستشهد هذه الجلسة أيضًا مناقشة فكرة إنشاء محطة تليفزيونية متخصصة فى المجالات السياحية، وفكرة إنشاء كليتين للسياحة والفنادق واللغات والترجمة بالمحافظة.

يختتم المؤتمر فعالياته بالمؤتمر الصحفى، والذى سوف ينعقد بمجمع إعلام الغردقة يوم غد الجمعة فى تمام الساعة السابعة مساءً.

وأعلن القاضى، أنه فى ظل الظروف التى يمر بها قطاع السياحة، قد حان الوقت للتكاتف وتجميع الأفكار، ودعوة كافة الأطراف المحبة للوطن، والمعنية بصناعة السياحة للجلوس على طاولة واحدة يجمعهم مؤتمر للسعى نحو إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية، ووضع خطة مستقبلية للقطاع وصناعة السياحة.



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