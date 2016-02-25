وزيرة الهجرة: شهادات استثمارية بالدولار للمصريين فى الخارج باسم "بلادى"

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الوزارة نجحت فى إقامة منظومة تأمين صحى للمصريين فى الخارج، مؤكدة أنها تعمل على حفظ جميع حقوقهم.

وقالت نبيلة مكرم، خلال حوارها مع الإعلامى مصطفى شردى، ببرنامج "يوم بيوم" الذى يذاع على فضائية "النهار اليوم"، أن وزارة الهجرة تواصلت مع محافظ البنك المركزى من أجل إنشاء وعاء استثمارى مخصص للمصريين فى الخارج، يطرح شهادات استثمارية بالدولار بفائدة جذابة سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، لحماية أبناء الوطن من أى تلاعب فى الخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن هناك مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع المقبل، مع محافظ البنك المركزى أو من ينوب عنه، وممثلين عن البنك المصرية، مشيرة إلى أنها قبل طرح الشهادات الدولارية للمصرين فى الخارج، يجب أن تتأكد أن البنوك المصرية مستعدة للعمل بهذه الشهادات التى تحمل اسم "بلادى".

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