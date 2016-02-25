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مجلس "الموسيقيين" يهدد باستقالات جماعية وإضراب الأحد حال استقالة هانى شاكر

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مجلس "الموسيقيين" يهدد باستقالات جماعية وإضراب الأحد حال استقالة هانى شاكر مجلس "الموسيقيين" يهدد باستقالات جماعية وإضراب الأحد حال استقالة هانى شاكر
قال المايسترو حسن فكرى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لم يتقدم باستقالته بشكل رسمى، مشيرا إلى أنه عندما كتب على صفحات التواصل أنه تقدم باستقالته، اجتمع مجلس النقابة وأصدر بيانا رافضًا للاستقالة، مشددا على أن مجلس النقابة والنقابة الفرعية، سيتقدمون باستقالات جامعية، بالإضافة إلى إضراب الموظفين يوم الأحد، حال تقدم شاكر باستقالته.

وأوضح حسن فكرى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن النقابة تتخذ إجراءات تصريح تنظيم وقفة احتجاجية غداً أمام نقابة الصحفيين.


>استقالة جماعية لمجلس نقابة الموسيقيين لحين عودة هانى شاكر عن قرار استقالته
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