الرئيس السيسى يغادر القاهرة متوجهًا إلى كازاخستان لبدء جولته الأسيوية

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، متوجها إلى كازاخستان في إطار جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان.

وتشهد زيارة الرئيس إلى كازاخستان لقاءات مع كل من الرئيس الكازاخي «نور سلطان نزار باييف»، ورئيس الوزراء الكازاخي، للتباحث بشأن مجمل أوضاع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، وكذا تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما يقوم الرئيس بزيارة إلى اليابان لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين والاستفادة من التجربة اليابانية في محالات التعليم والمواصلات والصحة والصناعة، ويختتم الرئيس جولته الآسيوية بزيارة إلى كويا الجنوبية لبحث سبل وتدعيم العلاقات بين البلدين، فى إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات إلى مصر.

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