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عاملة تقتل أمين شرطة طلب معاشرتها جنسيا مقابل سداد إيصال أمانة بالدقهلية

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عاملة تقتل أمين شرطة طلب معاشرتها جنسيا مقابل سداد إيصال أمانة بالدقهلية عاملة تقتل أمين شرطة طلب معاشرتها جنسيا مقابل سداد إيصال أمانة بالدقهلية
ألقت مباحث الدقهلية القبض على قاتلة أمين الشرطة، "بلو كامين" نقطة كفر الأطرش بمركز شربين، وبحوزتها سلاحه الميرى.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث الدقهلية، بتمكن فريق البحث بقيادة الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شربين، من كشف غموض مقتل أمين شرطة على يد سيدة.

وتم ضبط عزة.ا 25 سنة عاملة بمحل دواجن، ومقمية الضهرية مركز شربين، وبحوزتها السلاح الأميرى الخاص بأمين الشرطة و5 طلقات وخنجر خاص بالمجنى عليه، واعترفت بمرورها بضائقة مالية وطلبت من المجنى عليه مبلغ 5 آلاف جنية، لسداد إيصال أمانة، فطلب منها معاشرتها ووافقت وتوجه المجنى عليه لمسكن الجانية، ومعه سندوتشات شاورمة وعصائر فقامت بإحضار حبوب غلة سامة وطحنتها ودستها له بالطعام ولقى مصرعه.

يذكر أن مستشفى شربين قام بتحويل محمد سعد 43 سنة أمين شرطة، بلوكامين نقطة شرطة كفر الأطرش، بمركز شرطة شربين، لمركز السموم بالدقهلية، بعد إصابته بتسمم ولقى مصرعه فى الحال.


>- وفاة أمين شرطة مسموما بالدقهلية فى ظروف غامضة
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