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"الداخلية": لا مكان بيننا لمتجاوز ونحقق فى البلاغات المقدمة ضد رجال الشرطة

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"الداخلية": لا مكان بيننا لمتجاوز ونحقق فى البلاغات المقدمة ضد رجال الشرطة "الداخلية": لا مكان بيننا لمتجاوز ونحقق فى البلاغات المقدمة ضد رجال الشرطة
قال مصدر مسئول بوزارة الداخلية، إنها قدمت جميع من ثبت تجاوزه وخروجه عن القانون، وستقدم المزيد، وتعلن ذلك للرأى العام، فى إطار انتهاج سياسة الشفافية والمصداقية، مشددا على أن الوزارة لن تتستر على مخطىء بعد اليوم، ولا مكان لمتجاوز داخل جدرانها، وسيتم تطبيق القانون على الجميع.

وأكد المصدر، أن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يحقق فى كافة البلاغات المقدمة ضد رجال الشرطة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيالها فى حالة ثبوت صحتها.


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