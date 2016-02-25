مدير صندوق تحيا مصر:"صبح على مصر بجنيه"هدفها الحراك المجتمعى وليس الأموال

قال محمد العشماوى، مدير صندوق "تحيا مصر "، إن المبادرة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أطلقها أمس الأربعاء للمصريين "صبح على مصر بجنيه كل يوم"، ليست لجمع الأموال، وإنما مبادرة للحراك المجتمعى.

وأضاف "عشماوى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى" الذى تقدمه الإعلامية رشا نبيل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حريصًا وواضحًا للغاية خلال طرحه المبادرة، فى الإفصاح عن مشاكل مصر، مؤكدًا أن حصيلة الرسائل القصيرة بقيمة 2 مليون و250 ألف جنيه حتى الآن.

مدير صندوق تحيا مصر: ارتفاع حصيلة مبادرة الرئيس السيسى لـ2 مليون جنيه