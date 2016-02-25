ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات حسينية بالعاصمة العراقية بغداد لـ15 قتيلًا

>فجر انتحاريان نفسيهما فى حسينية للشيعة ببغداد، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا فى هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن 50 آخرين أصيبوا فى الانفجار الذى وقع فى حى الشعلة الذى تقطنه أغلبية شيعية فى العاصمة العراقية.

وفجر المهاجم الأول سترته الناسفة داخل الحسينية ثم فجر الثانى نفسه عندما تجمعت قوات الأمن بموقع الانفجار الأول.. وقالت المصادر إن أربعة من الضحايا أعضاء بقوات الأمن.

وقالت داعش التى تسيطر على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق، إن الهجمات استهدفت "الروافض" وهى كلمة يستخدمها التنظيم المتشدد لوصف الشيعة.

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