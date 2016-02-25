أكرم خزام يوثق حياة الشخصيات العربية الأبرز على شاشة “الغد” الإخبارية

كتبت -إ نجي لطفي

تبدأ قناة “الغد” الإخبارية بث أولى حلقات برنامج ” القنديل” أول شهر أبريل المقبل، الذى يقدمه الإعلامى أكرم خزام، ويتناول البرنامج حياة وأهم إنجازات عدد كبير من المفكرين والسياسيين والفنانين فى العديد من الدول العربية، ويتعرض إلى مساهمتهم التنويرية، ودعواتهم لمحاربة الأصوليات الدينية بتسليط الضوء على أهم الجوانب فى تاريخنا العربي.

وقال الإعلامى أكرم خزام، معد ومقدم البرنامج، إن برنامج القنديل وثائقى يتوقف عند الشخصيات التنويرية فى العالم العربي، ومدى تأثيرهم على الخريطة المجتمعية والسياسية.

تم تصوير تسع حلقات من البرنامج حتى الآن، منها مع الدكتور مراد وهبه المفكر المصرى، والدكتور رفعت السعيد السياسي المصرى الكبير، والدكتور جورج قرم، مفكر لبنانى، والشاعر والمسرحى اللبنانى بول شاوول، والفنان التشكيلى السورى سمعان خوام، والكاتب الفلسطينى صقر أبو فخر، وفنان الكاريكاتير المصرى جورج البهجورى.