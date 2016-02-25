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«الاستئناف» تحدد جلسة عاجلة لمحاكمة ضابط شرطة قتل سائق بالخطأ في المطرية

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«الاستئناف» تحدد جلسة عاجلة لمحاكمة ضابط شرطة قتل سائق بالخطأ في المطرية «الاستئناف» تحدد جلسة عاجلة لمحاكمة ضابط شرطة قتل سائق بالخطأ في المطرية

محكمة استئناف القاهرة – أرشيفية

 

تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة خلال أيام ضابط شرطة على خلفية اتهامه بقتل سائق توك توك بسبب سيره عكس الإتجاه بميدان المطرية. وذلك نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام إحالته إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ضابط مرور، اعترف أمام النيابة بقتل سائق عن طريق الخطأ، وبدون تعمد أثناء محاولته الدفاع عن نفسه بعد التعدي عليه من زملاء المجني عليه، عندما حاول منع السائق بعدم السير عكس الإتجاه”، مضيفًا أنه ‘‘اضطر للدفاع عن نفسه بإخراج سلاحه، وأطلق رصاصة في الهواء لفض التجمع من حوله، لكنها أصابت المجني عليه’’.

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