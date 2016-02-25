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الرئيس السيسي يغادر إلى كازاخستان

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الرئيس السيسي يغادر إلى كازاخستان الرئيس السيسي يغادر إلى كازاخستان

غادر مطار القاهرة الدولى الرئيس عبد الفتاح  متوجها إلى كازاخستان في إطار جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان.

وتشهد زيارة الرئيس إلى كازاخستان لقاءات مع كل من الرئيس الكازاخي «نور سلطان نزار باييف»، ورئيس الوزراء الكازاخي، للتباحث بشأن مجمل أوضاع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، وكذا تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما يقوم الرئيس بزيارة إلى اليابان لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين والاستفادة من التجربة اليابانية في محالات التعليم والمواصلات والصحة والصناعة، ويختتم الرئيس جولته الآسيوية بزيارة إلى كويا الجنوبية لبحث سبل وتدعيم العلاقات بين البلدين، في إطار جهود الدولة في جذب الاستثمارات إلى .

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