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صيادان يتهمان صاحبى تعديات ببحيرة المنزلة بإطلاق النار عليهما ببنادق آلية

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صيادان يتهمان صاحبى تعديات ببحيرة المنزلة بإطلاق النار عليهما ببنادق آلية صيادان يتهمان صاحبى تعديات ببحيرة المنزلة بإطلاق النار عليهما ببنادق آلية
حرر صيادان محضرًا بنقطة شرطة المسطحات المائية فى مدينة المطرية، يتهمان فيه شخصين بإطلاق النار صوبهما، أثناء الصيد ببحيرة المنزلة.

وحرر الصيادان كمال الباز الوزير، وعبد الله إسماعيل الشاعر، محضرًا رقم 5 أحوال، اتهما فيه شعبان.س، وأحد أقاربه يدعى عصام.س، صاحبى تعديات ببحيرة المنزلة، وقاما بإطلاق أعيرة نارية عليهما، ببنادق آلية، لمنعهم من الصيد فى منطقة التعديات الخاصة بهما، والمسماة "كساب" ببحيرة المنزلة.

ولم يسفر الاعتداء عن أية إصابات، وتمكن الصيادون من الهرب فور سماعهم لدوى إطلاق النيران.

وقال إبراهيم أبو شامة نائب رئيس مجلس إدارة نقابة الصيادين، إننا ندين هذا الاعتداء، ونطالب المصرية بتوقيع أقصى عقوبة على المتعدين على بحيرة المنزلة، وتطهيرها للحد من هروب الصيادين من البحيرة، وسفرهم للبحار وغرقهم بها.

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مصر 365

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