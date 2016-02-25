المفوض الأوروبي للهجرة يحذر من انهيار نظام “شنجن” بعد 10 أيام

حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس، اليوم الخميس، من “انهيار تام” لنظام شنجن -الذي يتيح حرية التنقل بين 26 دولة أوروبية بينها 4 من خارج الاتحاد- موضحا أن بروكسل لديها 10 أيام لبحث تقليل تدفق المهاجرين واللاجئين من تركيا بشكل كبير.

وقال أفراموبولوس، في تصريحات نقلتها صحيفة “بوليتيكو”: “في الأيام العشرة القادمة نحتاج لنتائج ملموسة وواضحة على الأرض وإلا فهناك خطر أن ينهار النظام (الخاص بالهجرة بين دول أوروبا) بشكل كامل”.

جاءت تصريحات أفراموبولوس بعد اجتماع وزراء والداخلية بدول الاتحاد الاوروبي، اليوم في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، سعيا لوضع حل أوروبي لأزمة الهجرة.

ولدى الاتحاد الأوروبي فرصة حتى قمة 7 مارس مع تركيا للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا. وبحسب تصريحات أفراموبولوس، فإن عدم التوصل لحل خلال تلك الفترة من شأنه التسبب في فشل نظام الهجرة، لكنه لم يعط تفاصيل حول كيفية حدوث ذلك.

وسيبحث قادة دول الاتحاد الأوروبي –الذين يتجادلون منذ أشهر بشأن كيفية التعامل مع أزمة اللاجئين- خلال القمة المنتظرة، الدفع باستراتيجية مدعومة من جانب ألمانيا والمفوضية الأوروبية لصد تدفق اللاجئين.

وتشهد الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة أزمة كبيرة في تدفق أعداد هائلة من المهاجرين الهاربين من ظروف الحروب والاضطهاد والفقر في آسيا وإفريقيا. ويلجأ عدد متزايد من دول الاتحاد الأوروبي لإحكام إغلاق حدودها،بالإضافة إلى إقامة جدران حدودية فيما بينها، ما يؤدي لانهيار الأساس الذي تقوم عليه معاهدة “شنجن” القائمة على حرية تنقل الأفراد بين الدول الأعضاء.

أ ش أ