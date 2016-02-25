«بكري»: «عكاشة» يتردد على إسرائيل باستمرار.. ولقائه بسفيرهم يفتح أبواب «التجسس»

قال النائب مصطفي بكري، تعليقًا على لقاء النائب توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلي، إن اللقاء فيه إهانة لمجلس النواب المصري ويستحق محاسبته على هذه الجريمة “بحسب تعبيره”، وأضاف أن توفيق عكاشة قال للسفير ‘‘إن مصر مستعدة لاعطاء إسرائيل مليار متر مكعب من المياه إذا حلت مشكلة سد النهضة.

وأكد «بكري»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر” المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن توفيق عكاشة يزور ويتردد كثيرًا على إسرائيل وبشكل مستمر، متسائلًا عن من فوض عكاشة بالحديث عن المصلحة الوطنية؟، وما علاقة اسرائيل.

وأوضح «بكري»، أنه لا يحق لأي برلماني أن يضع نفسه مكان الدولة فيجلس مع سفير الكيان الإسرائيلي الذي هو جزء من جهاز الموساد الاستخباراتي الإسرائيلي، مردفًا: “ما فعله عكاشه إثم يجب أن يحاسب عليه.”، كما أن الواقعة تفقد عكاشة الثقة والاعتبار.

وكشف أن عدد من النواب تقدموا اليوم بمذكرة لرئيس البرلمان تطالبه بتخصيص جلسة عامة لمناقشة تداعيات هذا اللقاء اللذين وصفوه بأنه يمس الأمن القومي، وتعجب قائلًا:‘‘ربما يقوم توفيق عكاشة بزيارة إلى إسرائيل ويلتقي نتنياهو’’.

وشدد النائب، على أن البرلمان المصري له موقف رافض للتطبيع وكذلك كل مؤسسات الدولة، مدللًا على ذلك يما حدث عندما حاول عدد من الصحفيين تجاوز موقف رفض التطبيع محاولين إجراء لقاءات صحفية مهنية مع قيادت إسرائيلة، وهنا إتخذت نقابة الصحفيين موقفها، مطالبًا البرلمان المصري بإتخاذ موقف صارم ضد هذه الأفعال التي لا تمثل الشعب.

وتابع بكري أن لقاء عكاشة يفتح الطريق شرعنة الذهاب للسفارة الإسرائيلية، كما أنه يفتح الباب للتجسس مع دولة معادية لنا بالأساس، مدللًا على ذلك أن المخابرات المصرية كل فتره تلقى القبض على مصريين بتهمة التجسس “حسب تعبيره”، مردفًا أنه عندما يمارس هذا الفعل من عضو بمجلس النواب، ويتناقش مع السفير لمدة 3 ساعات فى أمور تخص الأمن القومي المصري، فهذا أمر يستحق محاسبه.

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