مجموعة مكياج غوتشي لربيع وصيف 2016

كانت الأزهار الملوّنة التي تراقصت في عروض أزياء ربيع صيف 2016هي مصدر إلهام مجموعة ألوان غوتشي المكوّنة من 12 لوناً. هذه الألوان المبتكرة والأصيلة، صممت بعناية فائقة على يد مديرة مكياج

غوتشي؛ بات ماكغراث. وانعكست مجموعة الألوان الإطلالة، التي تعتبر رؤية آسرة إلى صميم توجهات العلامة في عالم الإبداع، عبر حملة حصرية صورت على يد جلين لوشفورد، وبإخراج كريستوفر سيموندز.

الإطلالة أنثوية ومدنية، غير تقليدية ومعاصرة، مجموعة ألوان غوتشي ربيع صيف 2016 تعبر عن وجهة النظر الجديدة للدار. وكانت الأزهار، المحفز الفريد لأزياء العلامة الجاهزة وأكسسواراتها، مصدر إلهام هذه

الألوان الحصرية للمجموعة. وصممت بات ماكغراث إطلالة هذه المجموعة احتفالاً بجمال المرأة المنفرد وتميّزها. وقالت بات: "إنها سهلة التحقيق وآسرة ومنعشة في آن واحد، مع لمسة من الغموض، مككن ترمتتها

على كل امرأة بطريقة شخصية، لتسلط الضوء على متالها المنفرد".

المجموعة

تدرجات اللون الوردي الانتقائية لتشكيل إطلالة صيفية منعشة. حديقة نابضة بالانتعاش ومليئة بالأزهار المنوعة التي تمنح اسماءها وألوانها إلى منتجات جديدة للأظافر، والشفاه، والعيون. وتتضمن ألأوان أحمر

الشفاه Luxurious Moisture-Rich Lipstick الجديدة كل من لون Carnation الوردي المشمشي مع الليلك واللون الأرجواني الخفيف. ولون Dark Anemone ، الرمادي الدافئ الذي يعتبر اللون الجريء الجديد لطلاء الأظافر High-Gloss Nail Lacquer . وللعيون، تحدد تدرجات الموف- الأرجواني في لون Primrose الجديد لظل العيون Magnetic Color Shadow Duo . وتتضمن

مجموعة مكياج ربيع صيف 2016 أيضاً أحدث ابتكارا مكياج غوتشي Gucci Cosmetics ، ماسكرا Infinite Length Mascara .

الحملة

بعدسة جلين لوشفورد، تحاكي صور الإعلان الجمال الرقيق. والتقا الكاميرا روعة عارةة الأزياء جوليا هافستورم بتعبير غير متوقع ينبض بالإحساس، وتظهر يدها وهي تسحب الجزء الخلفي من الشعر، في

حين تتألق أصابعها بخواتم رائعة. وتمت تعبئة الإطار بأزاهر فريد من نوعها وزخارف من الحلي، لتشكل حالة أنثوية خالصة تكمل مجموعة المكياج. أما المنتجات، فتتألق على صور تظهر ثعبان ملتف على

نفسه وفراشة- وهو زوج من الرموز العصرية لرؤية غوتشي الإبداعية الجديدة.

المجموعة

الشفاه

أحمر الشفاه الجديد Luxurious Moisture-Rich Lipstick باللون Carnation 305

أحمر الشفاه الجديد Luxurious Moisture-Rich Lipstick باللون Lilac 445

أحمر الشفاه Luxurious Moisture-Rich Lipstick باللون Fiery Fuschia 420

ملمع الشفاه Vibrant Demi-Glaze Lip Lacquer باللون Spring Rose 040

الأظافر

ملمع الأظافر الجديد Bold High-Gloss Lacquer باللون Dark Anemone 075

ملمع الأظافر Bold High-Gloss Lacquer باللون Bougainville 130

العيون

ظل العيون الجديد Magnetic Color Shadow Duo باللون Primrose 025

ظل العيون Magnetic Color Shadow Quad باللون Pink Flamingo 060

ماسكرا Infinite Length Mascara باللون Cocoa 020

قلم العين Impact Longwear Eye Pencil باللون Cocoa 020

الوجه

بودرة الخدود Sheer Blushing Powder باللون Pink Camelia 060

أحمر الخدود Blush Brush 11