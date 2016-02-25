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تركيبة ثورية في ماسكارا Bobbi Brown الجديدة

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تركيبة ثورية في ماسكارا Bobbi Brown الجديدة تركيبة ثورية في ماسكارا Bobbi Brown الجديدة

الخميس 25-02-2016 16:33

تقدم بوبي تركيبتها الخاصة بالرموش الأكثر درامية على الإطلاق- Eye Opening Mascara. تركيبة غنية باللون الأسود الكربوني، صممت لتكبير كل رمش من جذره إلى نهايته. توفر Eye Opening Mascara مظهر رموش هو الأطول والأكثف والأكثر تقوسا على الإطلاق، لتمنح العيون مظهرا أكثر اتساعا. السر؟ يكمن سر هذه الفعالية في فرشاتها المبتكرة وتركيبتها الحبرية السوداء اللون والمكبرة للحجم؛ مع هاتين الميزتين فإنها توفر تأثيرا تحويليا حقيقيا بتمريرة واحدة فقط. كل ما تحتاجينه هو بضع طبقات لتحصلي على مظهر واسعة يدوم طويلا. Eye Opening Mascara هي النسخة المطورة من high-impact lashes.

كيفية عملها
تحديد فائق
بودرة مكبرة فريدة من نوعها، ممزوجة مع Kaolin Clay و Carnauba وشمع معدني، ما يجعل تركيبة الماسكارا كريمية وقابلة للبناء، لتعطي حجما فوريا دراميا ورموشا أطول وأكثر كثافة عند وضع طبقة واحدة فقط – لا تتكتل.

أداة تطبيق متطورة
الفرشاة الثورية الكبيرة تدفع الرموش إلى الأعلى والخارج لتأخذ شكل المروحة، بينما تعمل التركيبة الغنية السوداء على تكثيف الرموش بشدة وتعكفها وترفعها من الجذور إلى النهايات، لتمنح العين اتساعا أكثر. وهكذا تصبح الرموش مرفوعة على الفور ومضاعفة الحجم ومحددة للحصول على مظهر وكأنها رموش مستعارة – لا حاجة لأداة عكف الرموش.

نتائج تدوم طويلا
مزيج استثنائي من راتينجات البوليمر و Acacia Senegal Gum، يعمل معا لحفظ الرموش مرفوعة ومعكوفة، مع مقاومة التفتت والتلطخ لغاية 8 ساعات. عندما تريدين إزالتها، استخدمي الماء الدافئ أو مزيل الماكياج.

طريقة الاستخدام:
بدءا من قاعدة خط الرموش، مرري الفرشاة ومشطي الرموش إلى نهايتها. استمري بإضافة الطبقات إلى أن تحصلي على المظهر المطلوب- لا حاجة لأداة عكف الرموش.

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سيدتي

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