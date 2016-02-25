كريم مترف وفاخر للعينين من Estee lauder

في أعماق الغابات الممتدة في الجنوب الشرقي من فرنسا، تنمو كمأة الماسة السوداء Black Diamond بانتظار أن يتم حصادها من قبل علماء إستي لودر وتحويلها إلى خلاصة Black Diamond Truffle Extract تتميز بقدرتها على تحفيز طاقة البشرة الطبيعية لتمنحها مظهرا أكثر شبابا وصحة1. هذه الخلاصة الثمينة الفعالة التي تحتوي عليها تركيبة Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Energy Eye Creme الجديد، تساعد على تنشيط منطقة العينين وإنعاش حيويتها. مزيج العناصر النباتية المنشط والذي يشتمل على Marine Algae و Magnolia Extract و Japanese Apricot Fruit Extract يعمل بتناغم ليستهدف العلامات المرئية لتقدم السن في منطقة العينين ويمنحها مظهرا أكثر إشراقا وشبابا. أظهرت التجربة المتقدمة أن خلاصة Black Diamond Truffle Extract الحصرية في Re-Nutriv تعمل بالتآزر مع تكولوجيات استدامة الشباب لتعزيز مظهر البشرة 2.

ابتكار نادر

Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Energy Eye Creme الجديد، مشبع بتقنيات ثورية مستوحاة من جينية العناية بالبشرة ويحتوي على تكنولوجيات استدامة الشباب المتطورة التي تدعم عمر خلايا البشرة وتبطء من ظهور علامات تقدمها في السن وذلك من خلال دعم الجين الثلاثي للشباب . كريم فعال جدا، فقد أظعرت الاختبارات أن هذه التكنولوجيات التي تنتظر براءة الاختراع تساعد البشرة على زيادة إنتاج الكولاجين الطبيعي فيها بنسبة 215% بعد 72 ساعة من استخدامه3. بينما تكنولوجيات الرفع المتطورة تساعد على الحفاظ على كثافة البشرة. مع الوقت، تصبح منطقة العينين أكثر شبابا وتماسكا ورفعا. ويخف مظهر الهالات الداكنة والخطوط.

دلال ومتعة خالصة

Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Energy Eye Creme الجديد يغلف البشرة بترطيب فاخر يدوم طويلا، وينعش منطقة العينين من أول استخدام. مع الوقت ، تطور بشرة حول العينين حاجز حماية لمقاومة الأضرار البيئية وحماية نفسها من علامات تقدم السن. إن Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Energy Eye Creme يوفر جانبا جددا من الفخامة والترف. مع ذهب نقي عيار 24 قيراط مع عناصر فعالة مضادة للتهيج فإنه يضمن لبشرة محيط العينين الراحة والنعومة . لآلئ البحر الجنوبي والجزيئات العاسة للضوء تمنح البشرة مظهرامشرقا على الفور.يوضع بواسطة أداة تطبيق فاخرة دوارة مصنوعة من مزيج معدني مذهب ومبرد خاص بـ Re-Nutriv.

مختبر من قبل أطباء العيون والبشرة. لا يسبب حب الشباب. يمكن استخدامه على جفن العين.

Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Energy Eye Creme الجديد سوف يتوفر لدى كاونترات إستي لودر، اعتبارا من مارس 2016.

REJUVENATING DAILY RITUAL

RE-NUTRIV ULTIMATE DIAMOND TRANSFORMATIVE ENERGY EYE CREME الجديد من إستي لودر وطقوس التجديد اليومية

قالت إستي لودر مرة أن كل إمرة ترغب بقليل من الترف في حياتها و Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Energy Eye Creme الجديد يوفر جانبا جديدا من الترف والفخامة مع طقوس تجديد الشباب اليومية. يبدأ التدليك المترف كل صباح وليل مع أداة التطبيق الدوارة الفخمة المطورة خصيصا لـ Re-Nutriv. مصنوعة من مزيج معدني ذهبي مبرد . يتميز اعصا ذو الجانب الماسي بطرف مصمم ببراعة ليبرم بلطف ويحفز البشرة ويمنحها إحساسا بالفخامة. تقنية التدليك تعزز دوران الأوعية الدقيقة وتنشط البشرة . هذا الطقس المترف يعطي نتائج مرئية وتصبح البشرة مرفوعة وناعمة.

1- لمسة واحدة

باستخدام الطرف المسطح من أداة التطبيق، خذي كمية من Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Energy Eye Creme الجديد بحجم اللؤلؤة وضعي خمس نقاط صغيرة حول كل عين: بدءا بالزاوية الداخلية من العين، ثم تحت منتصف العين والصدغين وفوق منتصف عظمتي الحاجبين وأخيرا بين الحاجبين. ادمجي الكريم بلطف بأطراف الأصابع.

2- التدليك

تدلك منطقة العين بواسطة الأداة بمسكها شاقوليا واستخدام الطرف الدوار مع الضغط الخفيف وبثلاث حركات بسيطة:

1- من الزاوية الداخلية تحت العين مع الانزلاق إلى الصدغ.

2- من بين الحاجبين مع الانزلاق فوق الحاجب إلى الصدغ.

3- سحب أداة التطبيق بحذر بحركة انزلاق من الزاوية الداخلية فوق العين على طول عظمة الحاجب (تحت الحاجبين) إلى الصدغين.

3- حركة إنزالق ماسحة

ينهى التدليك بسحب أداة التدليك بحركة انزلاق مستمر حول العين والعودة إلى البداية. بدءا من الزاوية الداخلية تحت العين، مع الحركة باتجاه الصدغ ونحو الأعلى إلى الحاجب ، ثم عودة إلى أسفل الحاجب وعلى طول عظمة الحاجب وحول الزاوية الخارجية من العين، مع العودة إلى نقطة البداية.