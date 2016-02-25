مكياج عيون هيفاء وهبي للمحجبة بالفيديو

هل لديك مناسبة هامة و تنتابك الحيرة والقلق عند التفكير في تحديد نوع المكياج المناسب للحجاب ؟

"سيدتي نت" يقدم لك خطوات تطبيق مكياج عيون هيفاء وهبي بطريقة مناسبة للحجاب لتتألقي في سهراتك الفخمة... تابعي الفيديو مع خبيرة التجميل ميسون هلال، وتعرفي معها إلى أهمّ أسرار مكياج المحجبات.

نصائح من ميسون هلال لمكياج محجبات ناجح ومميز :

-اختاري مكياجاً يعتمد تقنية الإضاءة في وسط الوجه، والتعميم على جانب الوجه، من أجل مزيد من التألق.

-أظهري نضارة وجهك، واعكسي جمال بشرتك بواسطة الإضاءة، على ألا تكثري من استخدام الطبقات التي سيشوّه ظهورها إطلالاتك.

- مكياج قوي للعينين يفرض خيار أحمر شفاه بلون طبيعي.

رسم الشفاه بدقيقة واحدة !

- للعيون الملونة، اعتمدي ظلال عيون من تدرّجات البنيّ الممزوج باللون البرتقالي و الخوخي و الكرزي .

-الأيلاينر الأسود يؤطر العين، ويظهر جمال العين ووجه المحجّبة.

-استوحي لون ظلال العيون من لون غطاء الرأس (الطرحة).

-تقنية التربيت بمنديل ورقيّ مبلل بالماء، بشكل خفيف، على الوجه، تسهم في تثبيت المكياج، وتمنع تلطخ غطاء الرأس بالمكياج.

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