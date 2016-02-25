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مقتل وإصابة 3جنود بالجيش الليبي جراء انفجار لغم بمدينة بنغازي

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مقتل وإصابة 3جنود بالجيش الليبي جراء انفجار لغم بمدينة بنغازي مقتل وإصابة 3جنود بالجيش الليبي جراء انفجار لغم بمدينة بنغازي

انفجار- أرشيفية

لقى جندي بقوات الصاعقة الليبية “وحدة التحريات” مصرعه وأصيب أثنان آخران ،جراء انفجار لغم أرضي مساء اليوم،بمنطقة الليثي بمدينة بنغازي.

وقال متحدث القوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوي – في تصريح مساء اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن جنديا بوحدة التحريات بقوات الصاعقة يدعى محمد محمود لقي مصرعه وأصيب أثنان آخران اثر انفجار لغم أرضي بمنطقة الليثي ببنغازي، والتي تم السيطرة عليها من قبل قوات الجيش أمس الأول.

وأضاف الزوي أن جثمان الشهيد محمد محمود نقل لمستشفى المدينة لعرضه على الطب الشرعي،لافتا أن الجريحين إصابتهما متوسطة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

وكان جندي بالقوات الخاصة الليبية “الصاعقة” قد قتل أيضا وأصيب أثنان آخران أمس الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضى بمحور الليثى بمدينة بنغازي.

أ ش أ

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