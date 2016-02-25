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اكتشاف 6مقابر رومانية جديدة في الوادي الجديد‎

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اكتشاف 6مقابر رومانية جديدة في الوادي الجديد‎ اكتشاف 6مقابر رومانية جديدة في الوادي الجديد‎

اكتشاف 6 مقابر رومانية – أرشيفية

 

قال مجدي إبراهيم، مدير منطقة الآثار بمركز الداخلة بالوادي الجديد، أن أعلنت منطقة الآثار بالوادي الجديد، عن نجاح بعثة مجلس الأعلى للآثار المصرية في اكتشاف 6 مقابر رومانية جديدة بمركز الداخلة.

وأضاف «إبراهيم»، أن البعثة نجحت في اكتشاف 6 مقابر بمنطقة عين ” الشغالة ” بمدينة موط بمركز الداخلة تعود للعصر والحقب الرومانية، أضاف مجدي، أن البعثة تعمل منذ يوم 14 فبراير الجاري ومستمر لمدة 10 أيام مقبلة وتعمل البعثة على المسح الأثري بالمنطقة باعتمادات قدرها 60 ألف جنيه من موازنة وزارة الآثار.

أشار إلى أن العمل بالمنطقة بدأ منذ 5 سنوات ماضية من خلال بعثات أثرية متخصصة من وزارة الآثار وكلية الآثار بجامعة القاهرة للتنقيب والمسح الأثري.​

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