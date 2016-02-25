أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

البيت الأبيض: موقف أمريكا والصين موحد بشأن إقرار عقوبات ضد بيونج يانج

Google+ Print
البيت الأبيض: موقف أمريكا والصين موحد بشأن إقرار عقوبات ضد بيونج يانج البيت الأبيض: موقف أمريكا والصين موحد بشأن إقرار عقوبات ضد بيونج يانج

المتحدث باسم البيت الأبيض -جوش إرنست

قالت البيت الأبيض يوم الخميس إن مسودة قرار يفرض عقوبات على كوريا الشمالية ستعرض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي نتيجة “محادثات دبلوماسية مكثفة” بين الولايات المتحدة والصين بخصوص أحدث تجربة نووية لبيونجيانج.

وبحسب رويترز قال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان صحفي يومي “أعتقد أنها مؤشر على المدى الإيجابي الذي يمكن أن تصل إليه الدبلوماسية. الأمر ليس سهلا… لكنه مؤشر بالتأكيد على أنه يمكن للولايات المتحدة والصين- عندما تتحد مصالحنا- التعاون بفعالية كبيرة لتعزيز مصلحة مواطني بلدينا.”

وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن يوم الأربعاء إن المجلس يهدف لطرح مسودة القرار للتصويت في الأيام القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا