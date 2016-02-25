البيت الأبيض: موقف أمريكا والصين موحد بشأن إقرار عقوبات ضد بيونج يانج

قالت البيت الأبيض يوم الخميس إن مسودة قرار يفرض عقوبات على كوريا الشمالية ستعرض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي نتيجة “محادثات دبلوماسية مكثفة” بين الولايات المتحدة والصين بخصوص أحدث تجربة نووية لبيونجيانج.

وبحسب رويترز قال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان صحفي يومي “أعتقد أنها مؤشر على المدى الإيجابي الذي يمكن أن تصل إليه الدبلوماسية. الأمر ليس سهلا… لكنه مؤشر بالتأكيد على أنه يمكن للولايات المتحدة والصين- عندما تتحد مصالحنا- التعاون بفعالية كبيرة لتعزيز مصلحة مواطني بلدينا.”

وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن يوم الأربعاء إن المجلس يهدف لطرح مسودة القرار للتصويت في الأيام القادمة.