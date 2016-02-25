مقتل اثنين وحصار 28 في حادث بمنجم فحم بروسيا

تم العثور على اثنين من عمال المناجم قتلى مساء يوم الخميس ويجري البحث عن 28 آخرين بعد حادث في منجم للفحم مملوك لوحدة تابعة لشركة سيفيرستال في جمهورية كومي بشمال روسيا.

وبحسب رويترز قالت فوركوتاوجول التابعة لسيفيرستال في بيان إن 110 عمال كانوا في المنجم وقت وقوع الحادث في بلدة فوركوتا وتم إخراج 80 منهم إلى السطح حتى الساعة 1655 بتوقيت جرينتش.

وقال فاديم شابلاكوف الرئيس التنفيذي لفوركوتاوجول “نأمل جميعا الآن ألا يكون هناك مزيد من الخسائر البشرية. نبذل قصارى جهدنا من أجل سرعة إجلاء العمال الذين ما زالوا في المنجم.”

وقالت وكالات أنباء روسية إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم حدوث أضرار كبيرة في المنجم.