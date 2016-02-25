محافظ أسوان يكرم خريجى الدفعة الأولى من كلية الطب‎

قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتكريم طلاب الدفعة الأولى بكلية الطب بجامعة أسوان وتوزيع شهادات التقدير عليهم فى حفل التخرج الذى نظمته الكلية بحضور الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان والدكتور عادل حسنى رئيس جمعية الجراحين المصرية وأعضاء الجمعية ، علاوة على الدكتور حامد مكى نقيب أطباء أسوان والدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب ، بجانب أساتذة ونواب وعمداء الجامعة .

وأكد اللواء مجدى حجازى على أن تخريج الدفعة الأولى لكلية الطب بجامعة أسوان يعتبر يوم تاريخى للمحافظة وسيكون بداية الطريق نحو القضاء على أهم تحدى يعوق تطوير المنظومة الطبية بسبب العجز الكبير فى أعداد الأطباء داخل الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية والنوعية ليثبت ذلك بأن جامعة أسوان أصبحت صرحاً ومنارة علمية نفتخر دائماً بها ، موضحاً بأن الجامعة بإعتبارها بيت الخبرة تشارك المحافظة دائماً فى إحداث النهضة المنشودة فى مختلف القطاعات سواءً الخدمية أو البحثية أو الإستشارية .

ومن جانبه أوضح الدكتور حسين الشريف بأن حفل التخرج للدفعة الأولى لعام 2014 بكلية طب أسوان ضمت 57 طبيب وطبيبه حيث أنهم أنهوا فترة الإمتياز الإلزامى والمقرر لها عام عقب التخرج والحصول على بكالوريوس الطب ، ومن الآن تم تكليف الأطباء بهذه الدفعة كنواب وأطباء مقيمين للعمل داخل مستشفى أسوان الجامعى فى التخصصات الطبية المختلفة كالجراحة والنسا والتوليد والعظام والأسنان وغيرها والتى قاموا بإختيارها بشفافية كاملة بناءاً على رغباتهم حسب مجموع درجات كل منهم ، فيما يقوم البعض منهم بالعمل فى الأقسام الأكاديمية بكلية طب أسوان، موضحاً بأنه سيتم على مدار الـ 3 سنوات القادمة إجراء التقييم اللازم للأطباء بهذه الدفعة من الإلتزام وغير ذلك حتى يستطيعوا الحصول على درجة الماجستير، وما يعقبها من درجات علمية أخرى .. وتابع الشريف بأن الدفعة الثانية بكلية طب أسوان ستبدأ فى تسلم فترة الإمتياز الإلزامى فى الأول من مارس القادم وعددهم 55 طبيب تحت التدريب