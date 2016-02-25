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إغلاق 6مخابز و4مستودعات بوتاجاز بأسوان لتلاعبهم في الحصص التموينية

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إغلاق 6مخابز و4مستودعات بوتاجاز بأسوان لتلاعبهم في الحصص التموينية إغلاق 6مخابز و4مستودعات بوتاجاز بأسوان لتلاعبهم في الحصص التموينية

اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان

قرر اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، إغلاق 6 مخابز بلدية و4 مستودعات لمدة 6 أشهر، وذلك لثبوت واقعة التلاعب في حصص الدقيق المخصصة لهم ومخالفتهم للقوانين واللوائح الوزارية المنظمة لذلك بإجمالي مبالغ مالية وصلت إلى نحو 600 ألف جنيه.

وأكد محافظ أسوان على أنه سيتم الضرب بيد القانون على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب وخاصة محدودى الدخل والبسطاء بجانب القضاء على مافيا تهريب الدقيق.

ومن جانبه أوضح حسام العربي، مدير عام بأسوان، بأنه بناءً على توجيهات الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ أسوان بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومستودعات الدقيق للوقوف على مدى إلتزامهم بالقرارات والتعليمات الوزارية وضبط المخالفين فقد.

أسفرت هذه الحملات عن تحرير 6 محاضر جنح ضد مخابز بلدية لمخالفتها ذلك منها 5 مخابز بمركز إدفو ومخبز بمركز دراو، وتم إحالة ذلك للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، فيما تم في نفس الوقت ولأول مرة ضبط 4 مستودعات دقيق بمركز كوم أمبو لقيامها بتسلم الدقيق بدلًا من الخبز للمواطنين الحاصلين على البطاقات التموينية الذكية بنظام التجزئة، بجانب قيامهم بالإستيلاء على الدقيق البلدى المدعم وذلك من خلال تلاعبهم في إشعارات ماكينة الصرف الخاصة بمستودعاتهم والاستفادة من فارق السعر وبيع الدقيق في السوق السوداء من أجل التربح بطرق غير مشروعة وغير قانونية.
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