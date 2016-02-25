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رئيس جامعة المنصورة يشدد على عدم فرض الكتاب الجامعى

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رئيس جامعة المنصورة يشدد على عدم فرض الكتاب الجامعى رئيس جامعة المنصورة يشدد على عدم فرض الكتاب الجامعى
عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة اجتماعا بمجلس شئون التعليم والطلاب، أكد خلاله ضرورة سرعة إعلان النتائج فى موعد أقصاه أسبوع، مع ضرورة تسليم نسخة طبق الأصل من النتائج للإدارة العامة لشئون التعليم و الطلاب عقب اعتمادها.

وشدد القناوى خلال الاجتماع على إعلان جداول الأماكن على المدرجات و القاعات الدراسية و المعامل و الورش وغيرها و عمل متابعة لحسن سير العملية التعليمية بانتظام، ضرورة التأكيد على التطبيق الفعلى للساعات المكتبية و الإرشاد الأكاديمى و الريادة و الأنشطة الطلابية و الجودة.

وأكد رئيس الجامعة، على حضور أعضاء هيئة التدريس 4 أيام و التزامهم بالدروس العلمية ولا تترك للهيئة المعاونة فقط مع التأكيد على إجراء متابعة موضوعية و معاقبة المقصر طبقاً للقانون.

ونبه "القناوى" على كل المجالس عدم فرض الكتاب الجامعى على الطلاب بأى شكل من الأشكال، و يجب أن يكون الكتاب الجامعى مشرفا من محتوى علمى قيم و طباعة جيدة وبما يليق بالجامعة و الالتزام بسعر الكتاب الذى وافق عليه مجلس الجامعة.

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مصر 365