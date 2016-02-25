بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة جامعة المنيا وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أكد الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا أن أسبوع فتيات الجامعات الرابع والمقام بجامعة المنيا سيكون تحت شعار " فتاة مصر المستقبل".

وحول الاستعدادات الخاصة بالأسبوع صرح الدكتور أبو المجد بأنه قد تم تشكيل لجان متخصصة تتولى عمليات الاستعداد والاستضافة والتحضير للأسبوع وحفل الافتتاح.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور السيد سهيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات والمستشار القانونى للجامعة وأمين عام الجامعة.

كما أكد الدكتور أبو المجد على صرف الكادر الطبى للعاملين فى المجال الطبى والتمريض بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وأنه جار خلال هذه الفترة دعم المستشفيات الجامعية بتجهيزات طبية متكاملة، سواء فيما يخص أقسام الاستقبال والطوارئ، أو العيادات الداخلية والخارجية، أو إضافة وحدات علاجية جديدة من خلال إنشاء مجمع طبى متكامل داخل الجامعة يكون الهدف منه تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة لأبناء محافظة المنيا.

وعلى صعيد آخر صرح الدكتور أبو المجد عن توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتدريب المهندسين الزراعيين بالهيئة وحصولهم على درجتى الماجستير والدكتوراه، والمساهمة فى إنشاء مركز للتدريب يوجه خدماته لجميع المهندسين بصعيد مصر.

وأعلن الدكتور أبو المجد عن صرف مكافأة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات لما قدموه من جهد كبير خلال الفصل الدراسى الأول والاستعداد والتجهيز لبدء الفصل الدراسى الثانى.