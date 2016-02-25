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تشكيل لجنة تنسيقية استعدادا لاستقبال أسبوع فتيات الجامعات بجامعة المنيا

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تشكيل لجنة تنسيقية استعدادا لاستقبال أسبوع فتيات الجامعات بجامعة المنيا تشكيل لجنة تنسيقية استعدادا لاستقبال أسبوع فتيات الجامعات بجامعة المنيا
صرح الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا بأنه تم تشكيل لجنة تنسيقية لوضع خطة عمل وصيانة للمنشآت الرياضية والحدائق والطرق والمطاعم والمدن الجامعية، استعداداً لاستقبال أسبوع فتيات الجامعات الرابع والذى سيقام خلال شهر سبتمبر القادم بجامعة المنيا، وتكون اختصاصات اللجنة وضع خطط الصيانة للمنشآت الرياضية والمدن وتسكين الوفود الطلابية واستضافتهم وإعداد الملاعب الرياضية لفعاليات الأسبوع حتى تظهر الجامعة بالمظهر اللائق بعراقة وتاريخ جامعة المنيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المنشآت الجامعية برئاسة الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة وبحضور السيد السيد إبراهيم سهيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام فتحى عميد كلية الهندسة والمهندس توفيق عبد الفتاح أمين عام الجامعة وأعضاء اللجنة.

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مصر 365