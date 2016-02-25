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«المهن الموسيقية»: نرفض أي تطاول على شخص نقيبنا

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«المهن الموسيقية»: نرفض أي تطاول على شخص نقيبنا «المهن الموسيقية»: نرفض أي تطاول على شخص نقيبنا

هاني شاكر – أرشيفية

 

أكد طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أن مجلس إدارة النقابة بـ«الكامل» رفض، في جلسته الطارئة التي عقدها مساء اليوم الخميس، أي تجاوز أو تطاول على شخص نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بسبب تصديه الخروج عن القيم والمبادئ المجتمعية.

وقال «مرتضى»، إن مكانة هاني شاكر الفنية والخلقية تعلو على المسيئين إليه، خاصة وأنه يقود النقابة باقتدار منذ أن تولاها، وأحدث طفرة غير مسبوقة، وانجازاته تشهد على ذلك.

وأشار «مرتضى»، إلى أن مجلس الإدارة يرفض أي تجاوز ضد هذه القيم الفنية والخلقية، وينحاز بالكامل لهاني شاكر لما يتمتع به في نفوس الجميع من احترام وتقدير، وأن المجلس قرر إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من أساء إلى رمز من رموز الفن العربي.

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