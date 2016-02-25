سكرتير الجمعية المصرية لدراسة السمنة: لم نتفق على علاج مثالى لها

قال الدكتور محمد أبو الغيط، سكرتير الجمعية المصرية لدراسة السمنة والأستاذ بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع": حتى الآن لم نصل إلى طريقة مثلى لعلاج السمنة، لأن كل مجال علاجى يظن أن طريقته هى المثلى،ففى حين يعلن الجراحون أن عمليات إزالة السمنة سواء بتكميم المعدة أو تغيير المسار هى الأفضل يقرر جراحو المناظير أن بالونة المعدة هى الأفضل لعدم استخدام الجراحة فى وضعها بل أن المريض يظل مستيقظ ويعلن خبراء التغذية أن بالطعام الصحى يمكننا التغلب على السمنة ويظن الرياضيين أن المجهود الذى يبذله الفرد يكفى لحرق الدهون الزائدة بالجسم.

وأضاف الدكتور محمد أبو الغيط، على هامش مشاركته فى مؤتمر السمنة والنحافة: يبقى المريض حائر وسط كل هذه الآراء، ومنهم من يجرى التجارب وهناك من يترك نفسه للسمنة، لهذا نحتاج جلوس كل الأطراف للاتفاق على الطريقة المثلى لمواجهة أزمة السمنة فى مصر وهو ما نحاول فعله خلال المؤتمر.

>وتابع: نحاول منذ تأسيسنا للجمعية المصرية لدراسة السمنة قبل 14 عاما التعرف على أسباب السمنة وطرق علاجها إضافة إلى جمع الأطباء المهتمين بمجال السمنة الذى يتداخل مع مجالات طبية أخرى وحتى الآن ورغم توفر تخصص التغذية فى كليات الطب لم يولد تخصص للسمنة رغم حاجتنا إليه لمعالجة المرض بشكل أفضل.