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البحرين تحكم بالسجن 5 أعوام على 4 أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية

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البحرين تحكم بالسجن 5 أعوام على 4 أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية البحرين تحكم بالسجن 5 أعوام على 4 أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية

أعلن المحامى العام البحرينى أحمد الحمادى - إصدار المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة بمملكة البحرين حكم بسجن أربعة أشخاص لخمسة أعوام بتهمة التخطيط لتلقى تدريبات على استخدام المتفجرات والأسلحة لشن هجمات فى المملكة.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) اليوم الخميس عن المحامى العام قوله - فى بيان اليوم - "إن عددا من المطلوبين البحرينيين فروا إلى العراق ويحاولون جذب مواطنين آخرين للانضمام إلى معسكرات تدريب للمتشددين ".

وأضاف أن اثنين منهم أدينا بتسهيل سفر الاثنين الآخرين بهدف تنفيذ "جرائم إرهابية" فى المملكة، وتشهد البحرين تزايد عدد الهجمات باستخدام العبوات الناسفة خلال العامين الماضيين واتهمت إيران وحلفاءها فى جماعة حزب الله اللبنانية برعاية المؤامرات ضد المملكة.

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مصر 365

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