حركة الشباب الصومالية تتبنى الهجوم بقذائف الهاون على قصر الرئاسة بمقديشيو

>تبنت (حركة الشباب) الصومالية اليوم الخميس الهجوم بقذائف الهاون قرب قصر الرئاسة فى العاصمة مقديشيو ، والذى أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المتحدث باسم الجناح العسكرى لحركة الشباب الشيخ عبد العزيز أبو مصعب " ألقينا قذائف هاون على ما يطلقون عليه قصر الرئاسة".

وكان المستهدف فى الهجوم القصر الرئاسى ، لكن قذائف الهاون أخطأته وانفجرت على بعد 300 متر تقريبا من مبنى البرلمان القريب.

يشار إلى أن كثيرا ما تستهدف حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة المبانى الحكومية والفنادق وقوات الأمن فى مقديشو ، فى مسع للإطاحة بالحكومة، ويسعى الصومال جاهدا للخروج من فوضى غرق فيها منذ أكثر من 20 عاما.