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أخبار اليمن اليوم.. العسيرى: هناك قتلى من مرتزقة حزب الله وإيران فى اليمن

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أخبار اليمن اليوم.. العسيرى: هناك قتلى من مرتزقة حزب الله وإيران فى اليمن أخبار اليمن اليوم.. العسيرى: هناك قتلى من مرتزقة حزب الله وإيران فى اليمن
ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، قال مستشار وزير الدفاع السعودى العميد ركن أحمد العسيرى، إن هناك قتلى من مرتزقة حزب الله وإيران فى اليمن، مشدداً على بلاده تمتلك تسجيلات مسجلة ومعلومات استخباراتية عن ضلوع ميليشيا حزب الله بدعم الحوثيين.

وأضاف "العسيرى"، فى تصريحات خاصة لفضائية "العربية الحدث"، قائلاً: "لدينا قرائن منذ مدة طويلة بقيام مرتزقة من حزب الله بتدريب الحوثيين.. نقل الميليشيات من صعدة إلى دماج تم بإشراف حزب الله بصهاريج مياه"، واستطرد: " اللبنانية يجب أن تمنع تصدير حزب الله لمرتزقته إلى الخارج".

ومن أخبار اليمن اليوم، نفت مصادر أمنية بمطار عدن صحة الأنباء التى تحدثت عن انسحاب قوة عسكرية إماراتية ترابط بمطار عدن جنوى اليمن منذ أشهر.

وأكد المصدر، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن انسحاب القوة الإماراتية المرابطة بمطار عدن غير صحيح، مشيرًا إلى أن القوة ما زالت متواجدة وتعمل بكل طاقمها. وكانت وسائل إعلام موالية للرئيس اليمنى السابق قد ذكرت نقلاً عن وكالة أنباء أجنبية أن القوات الإماراتية انسحبت من المطار بعد اقتحامه من قبل قوات موالية للحكومة.

ومن ناحية أخرى، نفى العميد شلال شايع مدير أمن مدينة عدن، صحة الأنباء التى تحدثت عن نيته تقديم استقالته من منصبه. وأكد مكتب مدير الأمن - فى بيان صحفى وزع على وسائل الإعلام فى عدن - أن العميد شايع مستمر فى تأدية مهام عمله، وأن إدارته ستواصل أعمالها فى تأمين مدينة عدن، مضيفًا أنه قطع وعدًا على نفسه بأنه سيواصل جهوده فى سبيل إعادة الاستقرار إلى عدن، داعيًا إلى مضاعفة الجهود فى سبيل دعم الأمن والاستقرار فى عدن.

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مصر 365

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