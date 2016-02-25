أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تنظيم داعش يتبنى التفجيرين الانتحاريين فى مسجد للشيعة فى بغداد

Google+ Print
تنظيم داعش يتبنى التفجيرين الانتحاريين فى مسجد للشيعة فى بغداد تنظيم داعش يتبنى التفجيرين الانتحاريين فى مسجد للشيعة فى بغداد

>تبنى تنظيم داعش التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مساء الخميس مسجدا للشيعة فى حى الشعلة فى شمال غرب بغداد واوقعا تسعة قتلى على الاقل بحسب الشرطة العراقية.

وافاد بيان صادر عن "داعش - ولاية بغداد" نشر على حسابات جهادية على مواقع التواصل الاجتماعى "يسر الله تعالى لفارسين من فرسان دولة الاسلام تنفيذ عمليتين استشهاديتين على الروافض المشركين فى بغداد"، فى اشارة الى الشيعة.

واوضح "انطلق الاخ ابو رواحة الانصارى بحزامه الناسف وسط معبد شركى للروافض المرتدين حسينية الرسول الاعظم وفجر وسط حشودهم".

وتابع "عند وصول القوات الرافضية لنقل هلكاهم من المكان انطلق لهم الفارس الثانى ابو تراب الانصارى بحزامه الناسف لينغمس ويفجر وسط جموعهم، وخلص البيان الى سقوط "عشرات القتلى والجرحى، والانغماسيون من الجهاديين هم المسلحون الذين يدخلون بين الحشود ويكونون مستعدين لتفجير انفسهم فى اى لحظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365