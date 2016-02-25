تنظيم داعش يتبنى التفجيرين الانتحاريين فى مسجد للشيعة فى بغداد

>تبنى تنظيم داعش التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مساء الخميس مسجدا للشيعة فى حى الشعلة فى شمال غرب بغداد واوقعا تسعة قتلى على الاقل بحسب الشرطة العراقية.

وافاد بيان صادر عن "داعش - ولاية بغداد" نشر على حسابات جهادية على مواقع التواصل الاجتماعى "يسر الله تعالى لفارسين من فرسان دولة الاسلام تنفيذ عمليتين استشهاديتين على الروافض المشركين فى بغداد"، فى اشارة الى الشيعة.

واوضح "انطلق الاخ ابو رواحة الانصارى بحزامه الناسف وسط معبد شركى للروافض المرتدين حسينية الرسول الاعظم وفجر وسط حشودهم".

وتابع "عند وصول القوات الرافضية لنقل هلكاهم من المكان انطلق لهم الفارس الثانى ابو تراب الانصارى بحزامه الناسف لينغمس ويفجر وسط جموعهم، وخلص البيان الى سقوط "عشرات القتلى والجرحى، والانغماسيون من الجهاديين هم المسلحون الذين يدخلون بين الحشود ويكونون مستعدين لتفجير انفسهم فى اى لحظة.