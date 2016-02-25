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بسمة وهبى ببرنامج جديد “حكم القوى” على شاشة قناة صدى البلد

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بسمة وهبى ببرنامج جديد “حكم القوى” على شاشة قناة صدى البلد بسمة وهبى ببرنامج جديد “حكم القوى” على شاشة قناة صدى البلد

كتبت- إنجي لطفي

نجحت قناة صدى البلد فى التعاقد مع الإعلامية بسمة وهبة، لتقديم برنامجها الاجتماعى الجديد “حكم القوى” على شاشة القناة، والذى من المقرر أن يبدأ عرضه مطلع ابرايل المقبل ً ومن المقرر ان يتناول البرنامج العديد من القضايا الاجتماعية ومناقشتها من خلال رؤية إعلامية جديدة.

ومن جانبها أعربت بسمة وهبى عن سعادتها بالانضمام إلى قنوات “صدى البلد”، واعدة جمهورها بأن يكون “حكم القوي” مفاجأة في عالم البرامج الاجتماعية، رافضة الكشف عن تفاصيل البرنامج الجديد.

وأضافت بسمة أنها تلقت أكثر من عرض للانتقال إلى قنوات أخرى ولكنها فضلت عرض قناة صدى البلد.

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