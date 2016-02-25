غداً.. جيهان منصور تحلل تصويت الكونجرس ضد الإخوان فى “من أمريكا”

كتبت- إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية جيهان منصور في حلقة برنامج “من أمريكا”، غداً الجمعة في السابعة مساءً على قناة النهار اليوم، مدير مكتب جريدة القدس في واشنطن سعيد عريقات، لتحليل تصويت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي لصالح قرار بتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، وآخر تطورات الانتخابات الرئاسية التمهيدية في أمريكا فضلاً عن محاولة الرئيس الأمريكى باراك أوباما إغلاق معتقل جوانتانامو في مقابل رفض المشرعين لطلبه هذا الأسبوع.

وفي فقرة أخرى تستضيف جيهان منصور، الشيف دكتور سمير البريني، للحديث معه عن الغذاء الصحي لخبرته الطويلة في التغذية السليمة وعمله كرئيس قسم التغذية بإحدى اكبر مستشفيات واشنطن، جيهان تفاجيء جمهورها وتدخل المطبخ مع الشيف سمير لتحضير وجبة صحية على الهواء.